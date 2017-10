Voici le candidat de Nidaa Tounes pour les législatives partielles en Allemagne

Depuis l’annonce faite par le responsable politique de Nidaa Tounes, Borhen Bsaies concernant la possible candidature du directeur du parti Hafedh Caid Essebsi aux législatives partielles en Allemagne, toute la classe politique s’est mise en ébullition. Les critiques les plus acerbes qui ont parfois tourné à la dérision et à la calomnie ont visé le virtuel candidat qui est resté comme muet, ne voulant pas s’exprimer. Un simple ballon d’essai pour jauger l’opinion ? Peut-être.

Entre temps, les dirigeants le plus proches du directeur exécutif, dont notamment Abderraouf Khammassi, le coordinateur général de Nidaa à l’étranger, se sont activés pour dénicher l’oiseau rare qui soit accepté aussi bien par les « Nidaistes » que par leurs alliés « nahdhaouis ».Un candidat consensuel. C’est ainsi que nous apprenons qu’un médecin cardiologue, académicien de surcroit, installé dans la ville de Düsseldorf a été choisi pour porter les couleurs du parti dans les législatives partielles prévues du 15 au 17 décembre prochain. Il s’agit de Faiçal Taieb une figure bien connue en Allemagne.

Un communiqué sera publié plus tard pour nanoncer sa candidature officielle.

B.O