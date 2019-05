Voici le message de Ben Ali aux Tunisiens et Tunisiennes

Mounir Ben Salha, l’avocat de l’ancien président Ben Ali a publié sur sa page Facebook le message de son dernier aux Tunisiens et Tunisiennes.

« Ces dernières temps, de nombreuses déclarations en Tunisie ont été diffusées portant sur mon nom, sur mon état de santé et un certain nombre de questions d’intérêt personnel pour moi en tant qu’ancien président de la République tunisienne.

Depuis que j’ai été forcé de quitter mon pays, je n’ai cessé de souhaiter à ma chère Tunisie et à son peuple plus de sécurité, de stabilité et de développement. Je me suis astreint à l’obligation de réserve, en tant qu’homme d’Etat, sur ce qui pourrait perturber davantage la situation du pays. Je refuse avec une totale vigueur que ma personne devienne un sujet de manipulation ou de profit politique.

Dieu soit loué, je me porte bien et je m’étonne des informations qui disent le contraire. Ceci a eu un mauvais effet sur moi-même et sur ma famille.

Je suis la situation de mon pays, comme tout Tunisien qui ne veut que du bien pour son pays. J’appelle les Tunisiens à assurer la protection de leur pays et à se pencher sur la situation économique.

J’ai eu ma chance d’assumer ma responsabilité nationale dans la direction de la Tunisie. Dieu et l’Histoire jugeront pour nous ou contre nous. Nous n’avons pas surenchéri lorsque nous étions à la tête des responsabilités avec nos prédécesseurs et nous n’avions pas chevauché le passé pour justifier la légitimité de notre présent en ce temps-là.

Je lance un appel à mon cher peuple et à ceux qui assument aujourd'hui la responsabilité de la gouvernance de garder l'espoir dans l'avenir de leur pays pour pouvoir surmonter les situations exceptionnelles qu'il traverse.

Soyez assurés que je suis de tout mon cœur avec vous pour entreprendre tout ce qui en mon possible en faveur de notre chère Tunisie que nous avions servi avec sincérité et loyauté durant cinquante ans et nous n’avons jamais marchandé sur son indépendance et sa souveraineté ainsi que sur le droit de son peuple au développement et au progrès.

Je remercie tous les Tunisiens et les Tunisiennes, de qui j'ai reçu des milliers de lettres d'amour et d'affection, souhaitant que mon cher peuple surmonte les difficultés et à la Tunisie stabilité, progrès et prospérité ;

Soyez assurés que je serai de retour par l’Aide de Dieu…

Bon Ramadan à tous ».