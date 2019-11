Voici les personnalités que devrait recevoir Habib Jemli

Selon l'expert économqiue Moez Joudi le chef du gouvernement désigné Habib Jemli devrait recevoir ces personnalités pour comprendre les différentes problématiques.

À la place du nouveau Chef du gouvernement, je recevrai Kais Dali pour comprendre la problématique des phosphates, je recevrai Kamel Rekik pour comprendre le dossier du pétrole, je recevrai Taoufik Baccar pour comprendre les équilibres financiers et budgétaires de la Tunisie, je recevrai Mohamed Souilem pour comprendre la crise du dinar tunisien et les questions de la dette publique, je recevrai Samir Brahimi pour comprendre les questions de transparence et de lutte contre le blanchiment d'argent, je recevrai Naceur Gharbi pour comprendre le dossier des Caisses et des affaires sociales, je recevrai Ahmed Friaa pour comprendre les enjeux de l'énergie solaire et renouvelable, je recevrai Karim Ahres pour comprendre les défis du numérique et du digital, je recevrai Nafaa Ennaifer pour comprendre la situation de la PME tunisienne, je recevrai Mondher Znaidi pour comprendre le commerce intérieur et l'inflation des prix, je recevrai Nejib Hachana pour avoir une idée sur les relations internationales! Voilà les vraies compétences nationales qui vous donneront le plus Monsieur le Chef du gouvernement ! De grâce, on en a marre de l'inaptocratie, de la politique politicienne et des petits calculs partisans qui ont ruiné notre pays!!