Voici les qualités d’un bon chef de gouvernement,  selon Tabboubi

Dans une interview accordée au journal la Presse qui sera publiée mercredi 14 mars, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi n’a pas été tendre dans son évaluation de l’action du gouvernement. Il a, notamment, déclaré que « le gouvernement est irresponsable ». Il est « composé de d’incompétents et d’amateurs » et il « se distingue par l’absence de coordination entre ses membres ». Selon lui, un bon chef de gouvernement doit répondre aux critères de du « réalisme, la haute conscience des priorités, l’expérience et la capacité de de diriger une équipe homogène ».

Et même s’il n’a pas été clair quant au remplacement de Youssef Chahed, il a affirmé que l’UGTT a présenté son évaluation au président de la république. Il a souligné que plusieurs ministres « ont prouvé qu’ils n’ont plus de place au sein du gouvernement actuel ».