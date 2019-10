Voilà pourquoi Abir Moussi a décliné l’invitation du chef de l’Etat

Après son refus de répondre positivement à l’invitation du président de la République Kais Saied, la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, a rendu publique une lettre adressée au chef de l’Etat pour lui expliquer les raisons de ce refus.

Elle considère qu’il est trop tôt de procéder à ce genre de rencontre avant que le président de la république n’entame la concrétisation de l’ensemble des principes annoncés dans son discours d’investiture ainsi que la nomination de l’équipe qui va collaborer avec lui. Elle l’appelle à former un cabinet composé de compétences ayant un rayonnement chacun dans son domaine et sans aucun rapport avec les frères musulmans, ni avec les perturbateurs et les obscurantistes. Une équipe qui respecte l’histoire du pays et ses symboles et en premier lieu le leader Habib Bourguiba.

Moussi espère que le nouveau chef de l’Etat sera le meilleur représentant de la Tunisie dans instances internationales et qu’il saura perpétuer la politique étrangère du pays base sur le respect de la légalité internationale.