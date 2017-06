Voilà pourquoi le Roi Mohamed VI n’a pas reçu Youssef Chahed

La visite du chef du gouvernement Youssef Chahed au Maroc pour coprésider avec son homologue marocain Saad Eddine El Othmani la haute commission mixte tuniso-marocaine a été couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération dans différents secteurs. Au cours de cette visite de travail, Chahed a eu une série d'entretiens bilatéraux avec le chef du gouvernement marocain, le président du parlement, Habib El Melki et le président de la chambre des conseillers, Abdelhakim Benchamach.

Toutefois, la rencontre programmée avec le Roi Mohamed VI a été déprogrammée à la dernière minute en raison, dit-on, d’un malaise subit de Mohamed VI qui a été remplacé du pied levé au cours du repas d’Iftar par son premier ministre. D’ailleurs, l’Agence officielle marocaine MAP a rapporté que » le Roi Mohammed VI, a offert, dimanche à Rabat, un Iftar en l’honneur du chef du gouvernement tunisien, M. Youssef Chahed, en visite de travail dans le Royaume, présidé par le chef du gouvernement, M. présidé par le chef du gouvernement, M. Saad Eddine El Othmani».

Selon une source bien informée, la déprogrammation de la rencontre de Youssef Chahed avec Mohamed VI est due essentiellement à une divergence de vues entre les deux délégations tunisienne et marocaine à propos de l’affaire du Sahara occidental. Les marocains ont inclus un paragraphe dans le communiqué final stipulant que les « deux parties reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental », chose que Youssef Chahed a catégoriquement refusé. La position tunisienne sur ce dossier épineux qui envenime les relations entre Rabat et Alger a toujours été marquée par la neutralité et elle est restée la même depuis le déclenchement du différend entre les deux parties. Et ce n’est pas aujoud’hui que la Tunisie va faire pencher la balance du côté d’un pays au détriment de l’autre. En plus de cela, explique notre source, la question des relations étrangères est du ressort du président de la république et la visite du chef du gouvernement ne revêt pas un caractère politique ni diplomatique non plus. C’est une visite de travail dans le cadre de la coopération entre les deux pays et elle a pour objectif essentiel d'enrichir « le cadre juridique organisant les relations bilatérales entre les deux pays », à travers la ratification de plusieurs documents juridiques relatifs aux domaines économiques et aux ressources humaines.

Il est à rappeler que la Tunisie a voté lors du sommet africain à Adis Abeba au mois fin janvier dernier pour le retour du Maroc dans l’organisation de l’Union africaine. 39 membres de l’Union, sur 51, se sont alors prononcés pour l’admission sans conditions du Maroc, après une absence qui a duré plus de trois décennies.