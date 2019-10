Voilà pourquoi Rached Ghannouchi ne briguerait pas la présidence du gouvernement

Selon les déclarations des dirigeants d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, le président du mouvement qui a obtenu le plus grand nombre de sièges dans le prochain parlement est le plus habileté à diriger le prochain gouvernement. Le règlement intérieur du parti lui donne la préséance pour candidater à toute haute fonction de l’Etat. On dit même qu’il aurait obtenu l’aval de ses « amis » turcs et qataris qui lui auraient promis aide et soutien. Il a rencontré tout dernièrement le président turc Erdogan et le ministre qatari des affaires étrangères.

Or, si l’article 89 de la Constitution lui donne le droit de former le gouvernement dans un délai d’un mois renouvelable une seule fois, des observateurs avertis pensent que le président d’Ennahdha déclinerait la proposition des siens et choisirait un autre candidat soit parmi les dirigeants de son mouvement soit parmi des personnalités indépendantes. Et il a sa propre liste et son « oiseau rare » dont il dévoilera le nom au moment opportun.

Les raisons de refus de cette proposition sont multiples et tiennent notamment à: