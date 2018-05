Wadii Jary offre le maillot officiel de l’équipe nationale à Noureddine Tabboubi

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jary, a reçu au siège de la fédération, le secrétaire de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, à qui il a remis le maillot officiel de l’équipe nationale portant son nom, mais sans numéro.

Tabboubi qui était accompagné d’une délégation de la centrale syndicale, rapporte la FTF a présenté ses félicitations au bureau fédéral après la qualification du onze national pour le Mondial 2018, mettant en valeur ses bonnes performances à l’échelle arabe, africaine et internationale et se félicitant des réalisations accomplies au niveau des infrastructures et de la restructuration administrative de la FTF, indique-t-on de même source.

A cette occasion, Tabboubi a remis l’écusson de la centrale syndicale au président de la FTF, réitérant le soutien de l’Union à la fédération tunisienne de football, au onze national et aux autres équipes nationales.

Wadii Jary a remercié de son côté le secrétaire général de l’UGTT pour cette visite, soulignant qu’elle est de nature à inciter l’instance fédérale à faire de son mieux pour faire honneur aux couleurs nationales et au football tunisien.