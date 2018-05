Wahbi Khazri dans le top 10 des meilleurs joueurs évoluant en France

Bonne nouvelle pour l’équipe nationale à trois semaines de la coupe du monde en Russie. Le capitaine de la sélection Wahbi Khazri a été choisi dans le top dix des meilleurs joueurs évoluant dans le championnat français de football pour la saison 2017-2018. Le magazine France Football l’a, en effet, élu 7ème meilleur joueur de ligue une. Il devance plusieurs stars évoluant au POSG comme Mpappé et Di Maria.

A 27 ans, le milieu de terrain offensif (ou attaquant) international tunisien Wahbi Khazri qui évolue à Rennes qualifiée pour la ligue Europa, sous les ordres de Sabri Lamouchi, a réalisé une excellente saison. Avec 9 buts et 2 passes décisives à son actif, affirme avoir pris énormément de plaisir cette année. Il réfléchit à son avenir et même s’il n’est contre pour rester à Rennes avec le coach (Sabri Lamouchi) et cette équipe, il est ouvert à tout. « A l’heure actuelle, je n’ai encore rien reçu. Je serai donc de retour dans mon club. » Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec les Black Cats, Khazri dispose de pistes en France (Marseille notamment) mais aussi à l’étranger (en Chine par exemple)