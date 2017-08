Watfa Belaid: Rached Ghannouchi veut déstabiliser le gouvrnement

Lors de son passage dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, Watfa Belaïd, présidente du conseil central du mouvement Machrou Tounes, a déclaré que par ses déclarations de Rached Ghannouchi vise à déstabiliser le gouvernement. Elle rappelle le précédent de Habib Essid et la campagne engagée contre lui et qui a abouti à sa destitution.

Watfa Belaïd a rappelé que Machrou Tounes a appelé au changement du mode de gouvernance afin d’éviter ce genre de problèmes. Faisant allusion à Nidaa Tounes, elle a souligné que « la majorité des partis politiques n’ont pas organisé leurs congrès ».

Sur un autre plan, Belaïd a indiqué que son parti a tiré la sonnette d’alarme car le gouvernement n’a pas préparé le terrain pour la tenue des élections municipales. « Le terrain juridique n’est pas encore clair. Le code des collectivités locales est prêt mais ceci est insuffisant car les tribunaux qui doivent veiller sur les élections n’ont pas été installés et l’ISIE a connu des démissions parmi ses membres. Nous sommes en route vers des élections sans valeur. L’idéal sera de reporter les municipales dans ce cas. L’atmosphère politique n’est pas bonne. Pour notre parti, nos structures sont prêtes avec des listes collectives qui ressemblent à d’autres partis à l’exception d’Ennahdha et Nidaa Tounes ».