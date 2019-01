WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité pour les PME

WhatsApp a lancé l'application WhastApp Business, une version pour les professionnels, afin de satisfaire les besoins des petites et moyennes entreprises, en termes de messagerie avec leurs clients.

WhatsApp a annoncé l’arrivée des fonctionnalités taillées pour les entreprises sur la version web, à savoir, les réponses rapides, qui permettent aux entreprises de créer des réponses prédéfinies pour être plus réactives, les étiquettes, qui permettent d’organiser les conversations, et les filtres, qui permettent de gérer plus facilement les discussions avec les clients en filtrant celles-ci selon différents critères.

(Source: presse-citron.net)