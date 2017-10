WISE : Sommet mondial de l’innovation pour l’éducation du 14 au 16 novembre 2017

Les personnalités les plus influentes de l’éducation, de la technologie, de l’entreprenariat social, du développement, des médias et de la philanthropie ont rendez-vous du 14 au 16 novembre à Doha, Qatar, pour le huitième Sommet mondial de l’innovation pour l’éducation (WISE).

Près de 2 000 participants venant d’une centaine de pays sont attendus au Sommet qui, depuis sa création en 2009, est devenu le rassemblement international phare sur le futur de l’éducation. Le thème de WISE 2017, « Coexister, co-créer : Apprendre à travailler et vivre ensemble », permettra de lancer le débat sur les défis que doit relever l’éducation en ces temps de crises, de ruptures et d’incertitude économique.

Les débats porteront notamment sur le rôle de l’éducation dans l’ère de la post-vérité, l’éducation aux médias, l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle dans l’apprentissage, l’entreprenariat social, le design thinking, l’apprentissage tout au long de la vie dans l’économie de l’innovation, la théorie du nudge en éducation ou l’intégration réussie des migrants grâce à l’éducation.

Parmi les personnalités qui interviendront au Sommet, on compte notamment :

- Nicolas Sadirac, co-fondateur de 42

- Nöella Coursaris, fondatrice de Malaika, une ONG dont les programmes sont fondés sur l’éducation et la santé pour favoriser l’autonomie des jeunes filles congolaises.

- Ramin Farhangi, Fondateur de l'Ecole Dynamique à Paris, une école démocratique libérée des programmes, emplois du temps et classes d'âges.

- Kishore Mahbubani, doyen de la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l'Université nationale de Singapour.

- Fareed Zakaria, journaliste et commentateur (CNN, Washington Post, New York Times…) et auteur de l’ouvrage In Defense of a Liberal Education (2015)

- Sebastien Thrun, inventeur des Google Glass, expert en intelligence artificielle et robotique, et fondateur d’Udacity, l'un des plus gros MOOC au monde.

- Ben Castleman, Fondateur et directeur du Nudge4 Solutions Lab de l'University de Virginia. Spécialiste du Nudging, notamment en éducation.

- Lydia Wilbard, Issue d'un milieu extrêmement pauvre, elle a été la seule enfant de son village de Tanzanie à réussir l'examen d'entrée au collège parce qu'elle a bénéficié du programme d'entraide de l'ONG Camfed pour laquelle elle travaille désormais.

- Borna Scognamiglio, co-fondateur de Pixis, projet français sélectionné pour l'Accélérateur de WISE pour 2017/2018. Une plateforme qui incarne le conseiller d’orientation du futur.

Le Lauréat du WISE Prize 2017 sera également dévoilé le premier jour du Sommet. Il s’agit de la première distinction internationale récompensant un individu pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine de l’éducation. Le Lauréat se verra remettre une médaille en or, symbole du WISE Prize, ainsi que la somme de 500 000 dollars.

Le Sommet sera aussi l’opportunité de rencontrer des pionniers en matière d’innovation en éducation, gagnants des WISE Awards, qui récompensent des solutions éducatives innovantes; porteurs de projets de l’Accélérateur de WISE, qui soutient des projets edtech prometteurs ; les étudiants des WISE Learners’ Voice, un programme de mentorat pour les jeunes leaders de l’éducation ; et les auteurs des rapports du WISE Research series, en collaboration avec des institutions internationales de premier plan.

Les participants pourront en outre assister à des ateliers proposés par des organisations telles que LEGO en collaboration avec Ashoka, l’OCDE, la Brookings Institution, Meetpro China, et le National Education Opportunities Network UK (NEON).

Un Lab pour adultes et enfants sera proposé par C2 (Montréal), afin d’interroger les participants sur leur vision du futur de l’éducation. Des élèves de 12 à 14 ans des écoles qataries participeront également à quatre Labs expérientiels dont le but est d’encourager l’apprentissage collaboratif en s’amusant, mis en place par The Little Engineer (Liban), Cultural Infusion (Australie), ibTECHar (Qatar) et le Supreme Committee for Delivery and Legacy (Qatar).

Enfin, les participants pourront prendre part aux Braindates, un espace et une plateforme de networking organisé par la plateforme canadienne e-180. Les Braindates permettent aux participants d’apprendre les uns des autres en facilitant l’échange et le partage de connaissances.



Pour découvrir l’intégralité du programme WISE : http://www.wise-qatar.org/program/2017-wise-summit-program