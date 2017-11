Youssef Chahed annonce une batterie de mesures en faveur de Kairouan

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, jeudi, au troisième jour de sa visite à Kairouan, une batterie de mesures dont 13 urgentes.

Dans une conférence de presse à l’issue d’un conseil ministériel restreint tenu à cette occasion, Chahed a souligné que ces mesures qui s’articulent autour de quatre axes ont été prises sur la base d’une vision stratégique du développement dans la région. L’objectif étant de hisser au niveau national les indicateurs du développement humain, améliorer l’infrastructure, rapprocher le servir public des citoyens et transformer la région en un pôle culturel, touristique, religieux et de loisir.

Chahed a décidé de charger un membre permanent du gouvernement du suivi des dossiers de développement dans chaque région. Le secrétaire d’Etat aux affaires locales, Chokri Belhassen, sera chargé du dossier de développement à Kairouan.

Toutes les mesures annoncées en faveur du gouvernorat seront accompagnées d’un délai de réalisation engageant tous les membres du gouvernement et les autorités locales, affirme Chahed.

Les mesures urgentes concernent notamment, l’allocation de 14 millions de dinars à partir de mars 2018 pour la maintenance des établissements scolaires à travers toutes les délégations du gouvernorat, la mobilisation immédiate d’un fonds pour l’équipement du centre de la jeune fille rurale et la régularisation des logements construits sur des terrains domaniaux de bonne foi. Il s'agit également de l’octroi de terres agricoles domaniales non classées à des sans emplois diplômés du supérieur et la tenue d’un conseil ministériel restreint à ce sujet, l’attribution d’une aide urgente aux municipalités récemment créées pour l’acquisition d’équipements de propreté (10 millions de dinars), l’octroi d’un montant d’un million de dinars pour le lancement d’une étude sur la restauration du bassin des aghlabides. Il a été décidé, en outre :

Le lancement des travaux de réalisation de la zone industrielle Sbikha 2 sur 20 ha et la poursuite des travaux pour une deuxième tranche avant septembre 2018,

Le démarrage immédiat de l’étude de réhabilitation et de maintenance de la mosquée Oqba Ibn Nafaa moyennant 8 millions de dinars et la restauration d’autres lieux de culte (2 millions de dinars),

Le renforcement du quota de la région en aides sociales destinées aux familles nécessiteuses,

L’octroi d’un budget pour le lancement d’une étude sur la création d’un théâtre de plein air sur le site du bassin des aghlabides

L’instauration de subventions exceptionnelles au profit des associations sportives dans la région.