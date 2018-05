Youssef Chahed : le faible taux de participation est un indicateur négatif 

« Le taux de participation aux élections municipales est beaucoup plus faible que les taux enregistrés au cours des précédentes échéances électorales post-révolution », a souligné dimanche, jour du scrutin municipal, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, dans une déclaration télévisée diffusée sur la chaîne de télévision nationale « Al-Wataniya I ».

Ce faible taux de participation est « un indicateur négatif ». Il est porteur d’un message fort dont il faut tirer les leçons », a-t-il indiqué peu après la fermeture des bureaux de vote.

« Les composantes de la scène politique doivent bien saisir la portée de ce message et améliorer le discours politique pour regagner la confiance des citoyens qui représentent l’épine dorsale du processus de construction démocratique », a-t-il ajouté.

D’autre part, Chahed a invité l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à remédier aux défaillances relevées lors de l'opération électorale et à prendre toutes les mesures juridiques et judiciaires qui s’imposent pour sanctionner toute tentative visant à compromettre le bon déroulement du scrutin.

Il a également appelé les futurs membres des conseils municipaux à « se mettre au service des citoyens sans exclusion aucune».

« La prochaine étape est celle du travail », a-t-il lancé.

« La réussite de la Tunisie une fois de plus dans l’organisation d’élections libres et intègres est porteuse d’un message au monde entier », a-t-il tenu à souligner.

« Ce message indique que le modèle tunisien continue à aller de l’avant et à enchaîner les succès et mérite amplement un plus grand soutien », a-t-il expliqué.