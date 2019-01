Youssef Chahed: le FMI n'impose pas son diktat à la Tunisie

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a déclaré, dans une interview accordée à la chaine CNN, que la Tunisie traverse une période difficile sur le plan économique comme en attestent le déficit budgétaire qui a atteint 7% en 2016 avant de baisser jusqu’à 4.9% en 2018.

Il a affirmé que la Tunisie vise à réduire encore ce taux jusqu’à 3.9% et à porter le taux de croissance à 3%.

Sur un autre plan, il a estimé que la situation difficile que connaît la Tunisie ne va pas durer et que le gouvernement a procédé à de nombreuses réformes pour réduire le déficit et augmenter le taux de croissance.

Il a ajouté que contrairement à ce que certains prétendent, le Fonds Monétaire International n’impose pas son diktat à la Tunisie et que les relations entre les deux parties sont bonnes. Selon lui, le FMI prend en considération que la Tunisie représente un cas unique dans la région.

Youssef Chahed a souligné que les réformes effectuées par le gouvernement n’ont pas d’impact sur le pouvoir d’achat de certaines classes sociales et que le récent classement Doing Business de la Tunisie est un indice important qui montre que le pays va mieux.

Vidéo : https://www.facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien/videos/3568566...