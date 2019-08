Youssef Chahed semble sûr de sa victoire, selon Reuters

Dans un entretien accordé à l’agence Reuters, le chef du gouvernement et candidat à la présidentielle, Youssef Chahed a déclaré qu’il a entrepris en tant que chef du gouvernement, des mesures économiques très difficiles, en vue d’écarter du pays le spectre de la faillite. Il a ajouté avoir entamé ces réformes pour l’intérêt de la Patrie, malgré le coût « politique » élevé de telles mesures.

Il a annoncé que les indicateurs économiques sont en train de s’améliorer et vont devenir meilleurs à partir de l’année prochaine.

Selon lui la démocratie naissante en Tunisie a besoin d’un changement économique et d’une embellie sécuritaire, pour pouvoir s’ancrer dans le club des démocraties solides.

Se disant confiant, dans la mesure où le gouvernement qui succédera au sien trouvera une assise solide, après les réformes qu’il a entamées, il a souligné avoir été choqué, trois ans auparavant, en prenant les rênes du gouvernement, par la situation catastrophique qu’il a trouvée, mais qu’il s’est acharné sur le travail pour sauver l’économie du pays et ne pas se retrouver dans la situation de certains pays qui, à cause de la crise, ont dû limoger leurs fonctionnaires. Il a expliqué que toutes les mesures prises dans ce sens, sont douloureuses pour le contribuable, et leur coût politique a été élevé, pour lui et pour son équipe, mais qu’il a dû les entamer pour sauver le pays.

Chahed a semblé sûr de sa victoire, en disant qu’il était confiant en le tunisien qui aura compris les réformes entamées, et qu’il est, maintenant temps de les poursuivre, pour en récolter les fruits, et assurer le décollage économique.

Il a assuré qu’il a réussi à stabiliser puis à baisser le déficit budgétaire, et que l’inflation va suivre et baisser, ce qui facilitera la vie des tunisiens.

Concernant la détérioration des services publics, chahed les a expliquée par les changements de priorités dans les dépenses de l’Etat, qui a dû opérer des tailles dans les budgets alloués à la santé et à l’enseignement, par exemple, pour majorer ceux de la sécurité intérieure et de l’armée nationale, avec la priorité absolue de la lutte contre le terrorisme. Chahed a ajouté que ces budgets alloués à la sécurité ont été un bon investissement, puisque l’amélioration de la situation sécuritaire a permis la reprise du tourisme, entre autre, et le retour des investisseurs, ce qui a amélioré la situation financière de la banque centrale et aidé à stabiliser le glissement de la monnaie nationale.

L’idéal serait, pour le pays, qu’il obtienne une double victoire dans la présidentielle, et dans les législatives où son mouvement « Tahya Tounes » est engagé dans les 33 circonscriptions, ce qui permettrait à son parti et ses alliés de poursuivre les réformes et commencer à en récolter les résultats.

Sur le plan diplomatique, Chahed a déclaré qu’il va promouvoir une diplomatie économique pour ramener les investissements et améliorer la coopération avec les pays frères et amis, et pour ce faire, il a décidé d simplifier les démarches douanières entre la Tunisie et ses voisins.

Tout en défendant son bilan, Chahed a reconnu que ses résultats étaient en deçà de ses attentes, car, a-t-il déploré, nous avons, dès le début, travaillé sous les feux croisés des amis avant ceux de l’opposition. Et ce, à cause de sa décision de lutter contre la corruption et les mafias qui rongent l’économie du pays.