Zen devient le sponsor et l’habilleur officiel du CSS

La marque tunisienne de prêt-à-porter ZEN vient de signer, ce vendredi 16 mars 2018, une convention de partenariat avec le Club Sportif Sfaxien, par laquelle ZEN devient le sponsor et l’habilleur officiel des joueurs et des supporters. C'est dans une ambiance festives aux sons du CSS que cette cérémonie a réunie les joueurs du Club Sportif Sfaxien, toutes divisions confondus, les drigeants du Club, l'équipe Zen et leur Directeur Général, Ilyes Zouari ainsi qu'une playade de journalistes, tous de fervents admirateurs du CSS.

Zen partage avec le Club Sportif Sfaxien les mêmes valeurs qui dépassent le respect de soi et de ses adversaires : les règles du jeu, l’esprit d’équipe et le goût de l’effort, … Les valeurs attachées au sport sont proclamées par une multitude d’acteurs (mouvements sportifs, pouvoirs publics, associations et entreprises…) pour ce qu’elles peuvent apporter socialement et économiquement. Zen en tant que marque citoyenne est construite autour de ces mêmes valeurs.

Le club Sportif Sfaxien, en tant qu’école au vrai sens du mot, a su développer ses valeurs que ce soit sur le volet éducatif ou footballistique. Il a aussi participé activement au rayonnement de la ville de Sfax aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

« Zen, en tant qu’entreprise citoyenne et 100% tunisienne, produit plus de 65% de sa production dans ses usines et le reste chez ses sous-traitants tunisiens et veille pour que tous ses produits portent le label « Made In Tunisia ». Zen est soucieuse du développement économique et social du pays, c’est pourquoi elle met en place un plan d’investissement assez ambitieux. Aujourd’hui nous employons plus de 4000 salariés de façon directe et indirecte et nous comptons créer plus de 500 postes d’emplois d’ici à 2020 », affirme Monsieur Ilyes ZOUARI, Directeur Général de ZEN.

ZEN, en tant qu’entreprise citoyenne responsable, et le Club Sportif Sfaxien, en tant qu’école sportive et footballistique, ont mis la main dans la main et ont signé une convention de partenariat faisant de ZEN le sponsor et l’habilleur officiel des joueurs de la CSS. Elle signe également une convention de partenariat avec la Commerciale Sportive Sfaxienne en devenant ainsi l’habilleur des supporters et des amoureux de la CSS. Elle met également à leur disposition une édition spéciale dédiée aux hommes, femmes, enfants et bébés leurs permettant ainsi de porter les couleurs de leur équipe, non pour assister aux matchs uniquement mais l’arborer tous les jours.

En photos la cérémonie