ZEN LAB, l'incubateur de Projets Digitaux by ZEN

La place du digital dans notre quotidien ainsi qu'au coeur même des entreprises et organismes étatiques devient de plus en plus important, partant de ce constat, ZEN, la marque tunisienne de prêt-à-porter et leader dans la mode sur le marché national avec 31 points de vente et Exco Tunisie, le cabinet d’expertise-comptable ont souhaité développer ZEN LAB, un incubateur de projets digitaux. Ainsi, ce Mercredi, en marge du Tunisia Digital Summit, ZEN et Exco Tunisie ont officielement lancer le ZEN LAB.

Depuis quelques années, la Tunisie a entamé un grand chantier digital avec son programme E-Gov, E-Business et SMART Tunisia. La transformation digitale étant au cœur de tous les projets, ZEN, en tant que société responsable, se veut être un précurseur mais aussi un acteur majeur dans l’écosystème digital en donnant la chance aux jeunes entrepreneurs de se lancer dans la vie active et de faire en sorte que leur idée ou projet devienne une réalité.

ZEN LAB est un incubateur et accélérateur de startups axées sur le Digital, à savoir e-business, e-paiement, Retail, Fintech, Biotech, Cryptotech… et l’Open Innovation, à savoir le Big Data, Business Intelligence & Machine Learning.

« A travers ZEN LAB, nous sommes à la recherche de talents afin de les transformer en champions. Ainsi, nous lançons des appels à projets selon des axes de recherche que nous avons prédéfinis à l’avance et à forte valeur ajoutée. Nous nous sommes donné pour mission de faciliter l’accès au marché pour ces jeunes startuppers digitaux à travers notre réseau de partenaires et de facilitateurs, visant à leur permettre l’accès aux financements dont ils ont besoin au fur à mesure de l’avancement des projets lors de la phase d’incubation. Ainsi, ils sont plus enclins à travailler sur l’avancement de leurs projets sans se soucier de la recherche des financements dont ils ont besoin. En tant qu’incubateurs, nous participons à hauteur de 10 000 dt en financement initial et assistance et à hauteur de 30 000 DT en financements complémentaires et nous nous engageons à trouver les financements complémentaires le cas échéant. », affirme Monsieur Ilyes Zouari, Directeur Général de ZEN.

ZEN LAB a été pensé et réfléchi de façon à permettre à tous les projets quelles que soient leur nature et dimension pour qu’ils puissent s’épanouir dans un espace collaboratif visant à développer leur créativité digitale à travers un coaching et une assistance de qualité réalisés par des experts dans différents domaines (communication, finance, juridique, comptabilité, commercial).

La phase d’incubation dépendra de la maturité des projets et de leurs besoins. Ainsi, les projets qui auront besoin d’une période de plus de six mois d’incubations seront orientés vers le Hi-Tech Parc où ils seront boostés et transformés en champions pour accéder au marché international.

ZEN LAB s’est entouré d’un partenaire de qualité Exco Tunisie, qui est le premier cabinet d’expertise-comptable offrant des solutions digitales notamment à travers sa plateforme collaborative en mode SAS de tenue de comptabilité et de préparation de la paie.

Exco Tunisie sera chargé du coaching des startuppers qui seront retenus vu son expérience nationale et internationale dans ce domaine. Sans oublier son approche de fertiliseur d’entreprises en France et en Afrique qui permettra aux porteurs de projets d’accéder à des études sectorielles et aux partenariats du réseau.

Les phases de sélection débuteront le 28 mars, et ce, pour une période de 2 mois qui sera suivie par une phase de sélection et de bootcamp, afin de permettre aux strartuppers sélectionnés de défendre leurs projets face à un jury de qualité touchant à différents secteurs d’activités. Les 10 projets retenus passeront à la phase d’incubation qui sera en moyenne de 6 mois et qui dépendra aussi de l’état de maturité des projets. A la fin des 6 mois, les 3 meilleurs projets seront primés et recevront une dotation ainsi que le label ZEN LAB.