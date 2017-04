La HAICA rejette la nomination du nouveau directeur de la Zitouna

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a exprimé dans un communiqué publié, mercredi 12 avril 2017, son refus des désignations « parachutées » après la nomination d’un nouveau Directeur Général de la Radio Zitouna sans qu’elle ne soit consultée.

La HAICA a rappelé son communiqué du 2 mars où elle a exprimé son refus de la nomination d’un nouveau directeur général à la Radio confisquée, ShemsFM, sans aucune consultation préalable et a condamné la démarche du gouvernement jugée manquant de transparence. Selon la HAICA ses nominations n’ont pas été faites selon des critères basés sur la compétence, l’intégrité et l’indépendance.

La Haute Autorité considère que la démarche du gouvernement transgresse la loi régissant le secteur audiovisuel et menace les libertés et les droits en particulier celui à une presse libre et indépendante. Cela menace la transition démocratique dans un contexte de préparation aux élections municipales, a fait savoir la HAICA.

Enfin la HAICA demande l’application immédiate de la décision de fusion de la radio Zitouna avec la Radio Nationale conformément à un accord déjà conclu et demande que le dossier de la radio confisquée ShemsFM soit réglé en préparant un cahier des charges déterminant les conditions d’une vente qui ne touche pas à l’indépendance de la ligne éditoriale.