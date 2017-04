Liberté de la presse : la Tunisie deuxième au Maghreb derrière la Mauritanie

L’organisation Reporters sans Frontières vient de publier son classement mondial de la liberté de la presse qui est, selon elle, « marquée par la banalisation des attaques contre les médias et le triomphe d’hommes forts qui font basculer le monde à l’ère de la post-vérité, de la propagande et de la répression, notamment dans les démocraties ». L’édition 2017 montre une augmentation du nombre de pays où la situation de la liberté de la presse est particulièrement grave et révèle l’ampleur des maux et fléaux qui nuisent à la liberté d’informer dans le monde.

Ce classement concerne 180 pays du monde. La Tunisie, contrairement à ce qui a été relayé dans certains medias occupe la seconde place, et non la première, parmi les pays du Maghreb et la 97ème dans le monde derrière la Mauritanie classée 55ème. Il suffit de parcourir le classement publié dans le site de l’organisation pour s’en rendre compte. Elle de ce fait reculé d’une place par rapport à l’année dernière. Le Maroc et l’Algérie occupent respectivement la 133ème et la 134ème places. Des pays africains comme la Namibie(24), la Ghana(26), la Cap Vert(27) et l’Afrique du sud sont mieux côtés que la France(39) et le Royaume Uni(40).

Malgré la transition démocratique, li-t-on dans le rapport, qui a permis à la Tunisie de sortir plutôt par le haut de son « printemps arabe », les journalistes tunisiens continuent de subir de multiples pressions. En 2016, les interrogatoires de journalistes par des brigades antiterroristes, les poursuites engagées par des tribunaux militaires à l’encontre de trois professionnels des médias et les promesses non tenues sur le sort réservé aux deux journalistes tunisiens disparus en 2015, Sofiane Chourabi et Nadhir Ktari, sont autant de sources d’inquiétude quant à l’évolution de la liberté de la presse dans le pays.

Les quatre premières places sont occupées par les pays scandinaves, la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark suivis par la Hollande. A la dernière place, on trouve la Corée du Nord devancée par l’Erythrée.

Classement mondial de la liberté de la presse :

https://rsf.org/fr/donnees-classement