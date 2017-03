MWC: LG lève le voile sur son nouveau bijou le G6

A l'occasion du Moblie World Congress 2017, la marque que l'on ne présente plus, LG Electronics, a dévoilé au monde entier, son incroyable petit bijou, le LG G6, son plus récent téléphone intelligent doté d'un format d'image audacieux pour une meilleure expérience cinématographique, d'un rapport écran/téléphone exceptionnel, d'un appareil photo grand angle... autant de caractéristiques qui répondent aux nombreux exigeances des consommateurs.

Le grand écran qui tient réellement dans votre main

Le LG G6 possède un écran QHD+ de 5,7 pouces (résolution de 2 880 x 1 440) FullVision et, pour la première fois dans un téléphone intelligent, un format d'écran de 18:9. Par rapport au format 16:9 conventionnel, le format 18:9 offre plus d'espace de visionnement et une expérience plus immersive lors de la diffusion de vidéos et de jeux.

Plus de choses à voir, moins d'encombrement

Même avec son écran, de grande taille et contrairement à d'autres téléphones ayant des écrans de taille similaire, le LG G6 tient facilement et confortablement dans une main, ce qui vous donne une expérience grand écran sans le désagrément d'un grand téléphone. En fait, des équipes de recherche en ergonomie menées par le Dr Andris Freivalds à l'Université de Pennsylvanie et le Dr Ji Yong-gu de l'Université Yonsei ont mis à l'épreuve la stabilité du LG G6 pendant sa tenue, son confort dans diverses positions, ainsi que la fatigue musculaire lors de l'utilisation du téléphone intelligent pendant de longues périodes. Le LG G6 a reçu les meilleures notes dans toutes les catégories.

Téléphone attrayant où l'écran prend presque toute la place

Fait d'aluminium et de verre, et offert en noir, platine et blanc, le LG G6 dispose d'une conception minimaliste élégante, arrondie et parfaitement lisse au toucher. Le cadre métallique qui enveloppe le périmètre du téléphone ajoute de la solidité et du style, avec une finition mate douce, et l'arrière est parfaitement plat, sans renflement d'appareil photo à éviter ou à protéger.

Le cadre supérieur a été réduit en réarrangeant l'appareil photo, le capteur et le haut-parleur, et en les plaçant en rangée sur la partie supérieure avant. Les coins arrondis du boîtier et de l'écran unifient la conception et dispersent la force d'impact si le téléphone s’échappe des mains et tombe.

Captez-en plus, ne laissez rien de côté

Avec le LG G6, vous n'avez pas besoin de demander aux gens de se replacer, de se rassembler ou de trouver un autre endroit où se tenir afin que tout le monde soit dans la photo : choisissez simplement entre les réglages standard et grand angle. Et avec deux appareils photo arrière de 13 Mpx, y compris un objectif de 125 degrés pour le grand angle, le LG G6 capte des photos panoramiques que les appareils photo des téléphones classiques ne peuvent pas capter. Le G6 possède également un champ de vision élargi de 100 degrés avec son appareil photo avant de 5 Mpx, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent prendre des autophotos sans avoir besoin d'une perche. De plus, l'appareil photo grand angle réduit la distorsion sur les bords, ce qui rend les images plus naturelles.

Placez et partagez

Et pour visionner des selfies, des images grand angle et même celles du nouveau mode d'appareil photo carré, les récentes photos du LG G6 apparaissent dans une fenêtre en mode film, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin d'aller dans leurs albums pour les consulter.

Le G6 comporte une fonction d'appareil photo carré qui divise l'affichage 18:9 en deux carrés identiques. Le LG G6 peut également prendre des photos parfaitement carrées en format 1:1, idéales pour Instagram, Snapchat et autres applications de médias sociaux.

Les utilisateurs peuvent également choisir d'autres formats, comme 4:3, 16:9 et 18:9. Les utilisateurs peuvent prendre des photos en format 1:1 dans une fenêtre, tout en vérifiant, en éditant et en téléchargeant des images dans une autre fenêtre immédiatement après. De plus, les utilisateurs peuvent créer des GIF en combinant de 2 à 100 photos de l'album.

Conçu pour l'inattendu

Le LG G6 peut être emporté à peu près n'importe où sans souci grâce à sa résistance à l'eau et à la poussière IP68, qui le rend entièrement étanche à la poussière et qui lui permet d'être immergé dans l'eau en toute sécurité jusqu'à une profondeur de 1,5 mètre pendant plus de 30 minutes. Soyez moins préoccupé par les chutes accidentelles et autres environnements difficiles de l'utilisation quotidienne, car le LG G6 a été conçu et construit pour être fiable même quand les choses se corsent.

Et pour disperser davantage la chaleur à l'intérieur de l'appareil, les ingénieurs de LG ont placé les composants les plus enclins à la surchauffe aussi loin possible les uns des autres.

« Le G6 offre aux utilisateurs de nouvelles expériences visuelles et manuelles, car il jumelle un écran agrandi avec la commodité d'une utilisation d'une seule main », a déclaré Juno Cho, président de la compagnie de communications mobiles LG Electronics. « LG continuera à diriger l'innovation en matière de téléphones intelligents, en mettant l'accent sur la commodité et la fiabilité afin de surpasser les attentes des consommateurs. »

Notons que ce dernier a déjà remporté 31 prix lors du Mobile World Congress.