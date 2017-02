Six nouveaux chargés de mission dans le cabinet du ministre de l’éducation

Pas moins de six chargés de mission ont été nommés dans le cabinet du ministre de l’éducation Néji Jalloul. Parmi eux un ancien secrétaire général adjoint au RCD et un ancien gouverneur entre 2011 et 2012, un ancien délégué et deux femmes.

Ces nominations ont été publiées dans le numéro 9 du JORT en date du 31 janvier 2017.

Il s’agit de :

1. Moncef Khemiri

2. Adel Jarbouii

3. Chadli Obay

4. Zoubeida El Falah

5. Lassaad Chouchane

6. Ilhem Braboura