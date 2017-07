5.000 gros commerçants déclarent néant alors que leurs comptes sont bien garnis!

La guerre contre la corruption ne va pas s’arrêter en si bon chemin, c’est du moins ce que l’on constate après l’arrestation de nouveaux bonnets, la confiscation et le gel de leurs biens et avoirs. Le nombre de personnes arrêtées ne cesse d’augmenter et la Commission de confiscation a annoncé, le 30 juin dernier, la saisie des biens de sept autres hommes d’affaires, soupçonnées d’être impliquées dans des affaires de corruption et liées à une liste précédente d’hommes d’affaires ayant subi la même mesure.

Cette liste va s’allonger au fil des semaines. Selon des sources dignes de foi, cinq mille commerçants vont bientôt rendre compte de leur évasion fiscale. Dans leurs feuilles de déclaration d’impôts, ils cochent souvent la case néant. Ce qui a attiré l’attention des limiers du fisc. Après les vérifications d’usage, il s’est avéré que les dits commerçants ont des comptes bancaires bien garnis. Le flux de mouvements est très important et on a découvert qu’ils sont tout le temps créditeurs d’au moins un milliard de millimes chacun.

L’évasion fiscale coûte, chaque année, à l’Etat entre 5 et 7 milliards de dinars. C’est le constat qui a été fait par le secrétaire général adjoint de l’UGTT.

Sur un autre plan, on continue à éplucher les dossiers de certains hommes d’affaires sur qui pèsent des soupçons de trafic et de blanchiment d’argent.