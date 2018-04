885 mosquées ont été construites après le 14 janvier 2011

La Tunisie compte aujourd’hui 4480 mosquées dont 885 ont été construites après le 14 janvier 2011, souvent de manière anarchique. Selon les dernières statistiques publiées dans le site du ministère des Affaires religieuses, c’est le gouvernorat de

Sfax qui compte le plus grand nombre de ces lieux de culte avec 459 mosquées :

Sfax : 459, Médenine (363), Sidi Bouzid (312), Kairouan(296), Nabeul(279), Mahdia(228), Kasserine(204), Tunis( 197), Bizerte(188), Sousse(185), Gabes (178), Monsatir(176), Gafsa(176), Jendouba( 165), B.Arous(150), Tataouine( 128), Zaghouan(120), Kébili(118), Siliana(117), le Kef(95), Ariana(95), Béja(89), Mannouba(87) Tozeur (78).

En plus des mosquées, durant la même période un grand nombre de salles de prière« masjid » ont été également construits. Au total la Tunisie compte aujourd’hui 1205 « masjid », Tunis occupe la première place avec environ 132. D’où les dérapages qui ont été relevées au cours des années ayant suivi le 14 janvier 2011 et qui continuent encore.

D’ailleurs, le ministre des affaires religieuses Ahmed Adhoum, en visite de travail vendredi 20 avril dans le gouvernorat de Siliana, n’a pas exclu « quelques dérapages » dans certaines mosquées. « Toutes les mosquées sont sous contrôle et sont prémunies contre le discours religieux radical grâce à la coopération entre cadre du ministère et les autorités locales et l’accent est mis sur la nécessité de faire prévaloir le discours modéré dans les prêches du vendredi », a –t-il déclaré à la TAP.