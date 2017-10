Abdelfettah Mourou : « un pays  dirigé par un président de 93 ans allié à un autre de 76 ans, est-il vraiment stable?

Dans un entretien publié dans la Tribune de Genève, le vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple, Abdelfattah Mourou qui est allé débattre avec « des jeunes musulmans de leurs problèmes d’intégration » a affirmé que la politique de consensus est fragile. « Un pays qui est dirigé par un président qui a 93 ans et qui est allié à Rached Ghannouchi, qui a 76 ans, est-il vraiment stable? Que va-t-il se passer si l’un des deux venait à disparaître ? », s’est-il demandé. D’autant plus qu’il n’y a « pas d’accord entre leurs partis ».

Pourtant a-t-il souligné « si l’on compare la situation de notre pays à celle de la Libye, de l’Egypte, du Yémen ou de la Syrie, nous nous en sortons plutôt bien. Mais je crois que nous aurons encore besoin de dix années pour avoir des institutions solides. Il nous faut retrouver de la stabilité politique ».

Pour lui, « la croissance n’est pas là. Avant, nous avions un marché en Libye. Aujourd’hui, il n’y a plus rien. Le tourisme et l’hôtellerie repartent tout doucement. Les grèves dans les usines de phosphate nous ont fait perdre la moitié de nos clients. Tout est à redémarrer. Cela va prendre du temps. Les Tunisiens en ont marre de ce chaos. Ils veulent à manger et du travail. Certains commencent même à dire qu’ils regrettent l’époque Ben Ali. C’est une minorité, heureusement. Evidemment, les gens reconnaissent que la situation est meilleure au plan des libertés, mais ils disent qu’ils n’ont rien à mettre sur la table ».

Sur un autre plan, « la Constitution a tranché. La Tunisie n’est pas un Etat islamique. C’est un Etat démocratique. Nous avons été les premiers à signer cette Constitution. Ennahdha veut dire «renaissance». Il n’y a pas de connotation islamique. Je suis l’une des figures les plus acceptées en Tunisie bien que je sois le fondateur de ce mouvement. Je suis le plus ouvert des Ennahdhaouis et j’en suis fier ».

