Abdelkrim Harouni : les déclarations de Rached Ghannouchi sont des conseils à Youssef Chahed

Abdelkrim Harouni, président du conseil de la Choura du mouvement Ennahdha, est revenu, dans Midi Show de ce lundi 7 août sur les résultats du conseil la veille et notamment sur les dernières déclarations du président du mouvement Rached Ghannouchi qui, selon lui, sont officielles et représentent le parti. Il a réaffirmé le soutien du Conseil de la Choura à Ghannouchi.

Ces déclarations qui ont, pourtant, créé la polémique ont été mal interprétées puisqu’il ne s’agit en fait, que de simples conseils au gouvernement pour qu'il se concentre uniquement sur sa mission.

Il a assuré qu’elles n'ont rien à voir avec une éventuelle campagne électorale.

Il a, en revanche, fait savoir que les déclarations du porte-parole du mouvement Hatem Boulabiar et du membre du conseil Mohamed Ben Salem et Hatem Boulabiar qui ont contredit Harouni, sont des positions personnelles.

D’autre part, Abdelkrim Harouni a déclaré qu’Ennahdha ne s’ingère pas dans les affaires de Nidaa Tounes, qui est un partenaire du mouvement au pouvoir.

Abdelkrim Harouni a fait savoir que des parties tentent de perturber le travail gouvernementale et ce en appelant à la tenue d'élections anticipées.

« Ces parties veulent créer un climat de tension », a-t-il ajouté.