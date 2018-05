Abderraouf Ayadi qualifie le producteur de Shalom de « criminel »

Abderraouf Ayadi, président du mouvement Wafa, victime de la caméra cachée « Shalom » diffusée hier soir sur la chaine Tunisna TV a assuré, sur les ondes de Mosaïque FM, que des séquences ont été supprimées de cet épisode notamment la présence d’un homme armé qui a bloqué l’accès lorsque Ayadi allait quitter le lieu.

«En plus » a-t-il ajouté « le criminel Walid Zribi a, également, supprimé la séquence dans laquelle il a dit que je faisais partie de la liste des personnalités qui seraient éliminés par le Mossad».

La « victime » a affirmé qu’elle était retenue malgré elle et qu’elle a eu peur pour sa vie. « Ce que j’ai dit a été extorqué suite à des pressions et j’ai eu peur pour ma vie. Je ne savais pas que je devais faire face à une telle pression et les criminels étaient menaçants. J’ai décidé de porter plainte et même en apprenant qu’il s’agit d’une caméra cachée, je suis resté sur mes gardes ».

https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/347229/ayadi-de...