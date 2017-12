Accord pour la révisions des normes comptables pour les partis  et les associations

Les membres du Conseil national de comptabilité (CNC) ont tenu i, mardi 26 décembre 2017 une réunion, à Tunis, sous la présidence du ministre des Finances, Ridha Chalghoum et en présence de cadres du ministère des Finances.

Ils se sont mis d'accord pour la révision et la simplification des normes comptables, passant en revue celles (normes comptables) relatives aux associations, aux partis politiques et organisations à but non lucratif et aussi aux institutions de micro-finance et aux assurances.

Les membres du CNC ont adopté l'ensemble de ces normes qui seront mises en application à partir du début janvier 2018, selon un communiqué du ministère des Finances.

La réunion a permis de passer en revue l'état d'avancement du programme d'adoption des normes comptables internationales « Ifrs » (International Financial Reporting Standards).

Un groupe de travail a été formé pour examiner les alternatives et choix d'adoption de ces normes.

Les résultats et recommandations de ce groupe de travail seront exposés lors de la prochaine réunion du CNC.