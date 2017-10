Affaire du don chinois : Rafik Andessalem  a obtenu un certificat d’innocence

L'avocat de Rafik Abdessalem (ancien ministre des affaires étrangères), maître Béchir Chebbi a démenti les informations selon lesquelles de nouvelles accusations sont portées contre son client par le pôle judiciaire économique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Me Chebbi, a déclaré ce vendredi 6 octobre 2017 que la justice a déjà donné raison à son client dans l’affaire du don chinois et le verdict émis par la cour de cassation est définitif. La cour a décidé de lier les deux plaintes concernant ce dossier. Rafik Abdessalem est devenu victime et Olfa Riahi est accusée.

Il a ajouté que l’équipe de défense a obtenu un certificat qui assure que son client est innocent.