Ahmed Zarrouk conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique

Ahmed Zarrouk qui vient d'être nommé conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la réforme administrative était jusque-là secrétaire général du gouvernement. Il est né en 1963 à Sousse.

Il est diplômé du cycle supérieur de l'ENA (promotion de 1990), de l'Institut national de défense nationale (21e promotion de 2004), et du cycle de formation intensive sur la paix, de l'Institut international de recherche pour la paix, à Genève.

Il avait auparavant décroché une licence de droit public de la Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis (1986). Ahmed Zarrouk a occupé en 2011 les fonctions de président de l'instance générale de la fonction publique et en 2002 de directeur général des services administratifs et de la fonction publique au premier ministère.

En 1999, il a été chargé de mission au cabinet du Premier ministre puis président de chambre au Tribunal administratif.

Il est marié et père de trois enfants.