Le Mufti de la République Cheickh Othman Battich a annoncé que le premier jour de l’Aid El Fitr tombe dimanche 25 juin 2017.

En cette occasion Espace manager présent ses vœux de bonheur et de santé, de joie et prospérité pour ses lecteurs et lectrices ainsi qu’à tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes et aux Musulmans du monde entier.