Al Massar appelle Youssef Chahed à « la résistance »

Le parti Al Massar, par la voix de son coordinateur national Jounaidi Abdeljaoued, a répliqué aux « accusations » du directeur exécutif de Nidaa Tounes qui l’a qualifié de « club fermé dirigé par des retraités ». Dans une interview publiée ce mercredi dans le quotidien « Achourouk » de ce mercredi 29 novembre, Abdeljaoaued a affirmé qu’Al Massar « ne fait partie du gouvernement de Hafedh Caid Essebsi ou celui d’une autre partie, mais il est représenté dans le gouvernement e Youssef Chahed et notre seule alliance est avec l’UGTT». « Nous ne reconnaissons que les déclarations du président de la république, a-t-il souligné.

Tout en appelant Chahed à « la résistance », contre « les attaques ciblées dont il a fait l’objet cours des réunions avec les signataires du Document de Carthage, après sa déclaration de la guerre contre la corruption». Nidaa et Ennahdha qui, selon lui, « couvrent les barons de la corruption », sont même allés loin en affirmant que « le gouvernement d’union nationale n’a pas réussi à résoudre les problèmes » socio-économiques du pays, mais « c’est plutôt le contraire qui s’est produit. Ils ont considéré que la mission du gouvernement est terminée et qu’il faudrait la remplacer par un autre qui reflète les poids réels des partis ».

Face à ce danger, Al Massar a proposé « un congrès national de salut sous l’égide du président e la république en sa qualité de garant de la Constitution ». Il propose, également, « un dialogue national social et économique, le plus large possible » pour sortir le pays de la crise dans laquelle elle s’enlise.