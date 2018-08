A.M. Best reconfirme la notation de solidité financière de A- pour IGI

L’agence de notation A.M. Best a reconfirmé la notation de solidité financière de A- (Excellent) avec une perspective positive pour International General Insurance Co. Ltd (IGI Bermudes) et International General Insurance Company (UK) Limited (IGI UK), les assureurs / réassureurs commerciaux internationaux spécialisés au monde.

A.M. Best a déclaré que les perspectives positives reflétaient « le bilan de résultats d'exploitation solides d’IGI, grâce à une rentabilité technique généralement robuste et à des revenus de placement stables ».

L'agence de notation a également déclaré que l'évaluation de la solidité du bilan d'IGI reposait sur le fait que sa capitalisation ajustée en fonction du risque était au niveau le plus élevé, tel que mesuré par le ratio des fonds propres (RAC).

En outre, A.M. Best a fait l'éloge du cadre de gestion des risques d'entreprise (GRE) d'IGI, le qualifiant de «bien développé», et de ses capacités de gestion des risques «alignées de manière appropriée avec son profil de risque».

A. M. Best estime également que «la réserve de capital d'IGI soutiendra suffisamment ses initiatives stratégiques au cours des trois prochaines années (2018-2020)».

« Nous sommes ravis d'avoir reçu de AM Best la notation A- (Excellent) avec une perspective positive », a déclaré M. Wasef Jabsheh, PDG d'IGI. AM Best a déclaré que l’IGI avait réalisé une solide rentabilité technique dans des conditions de marché difficiles. « Les perspectives positives reflètent l’espoir que la société générera une forte rentabilité, tout en maintenant son bilan à un niveau très solide », selon A.M Best.