Arabie Saoudite : Al Walid Ben Talel et six autres détenus relâchés

Le procureur général du Royaume Saoudien Cheikh Saud al-Mojed a annoncé la libération de sept personnes détenues depuis samedi dernier au Ritz Carlton de Riyad, pour insuffisance de preuve. Il s’agit du milliardaire Al Walid Ben Talel, Meteb Ben Abdallah, Turki Ben Abdallah, Turki Ben Nasser, Fahd Ben Abdalla Al Saoud, ainsi que Khaled Touijri et Brahim Assaf. Les autres devraient être transférés dans un autre lieu de détention. Le roi «Salman quand il était gouverneur de Riyad avait construit une prison pour princes. Un transfert rendu nécessaire par la tenue, la semaine prochaine dans ce palace, d'une conférence organisée par Misk, la fondation de MBS.

En cinq jours, 208 personnes ont été interrogées, a précisé jeudi le procureur général, Cheikh Saud al-Mojed, ce qui a permis de rassembler «une grande quantité de preuves». Au total, plus de 60 princes, ministres, anciens ministres et hommes d'affaires en vue sont aux arrêts. Tous accusés de corruption. Il s'agit de la purge la plus étendue dans l'histoire de l'Arabie Saoudite.