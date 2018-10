ARP : aucun accord sur l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et du président de l’ISIE

La réunion des présidents des groupes parlementaires ce lundi n’a abouti a aucun accord sur l’ordre du jour qui porte sur le parachèvement de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et du président de l’ISIE a indiqué le député Ghazi Chaouachi, président du groupe démocrate à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP)

Le nouveau groupe parlementaire baptisé “Coalition nationale” a proposé l’ajournement du débat en discussion au sein du groupe sur la Cour constitutionnelle afin de désigner son représentant pour les réunions, a ajouté Chaouachi dans une déclaration à l’agence TAP.

Sur l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Chaouachi a relevé que les avis sont divisés entre ceux qui sont favorables à l’élection de tous les membres de l’instance concernés par le renouvellement du tiers du conseil, et ceux qui sont pour l’élection de son président en premier vu l’importance des échéances électorales attendues.

Ce point n’a pas été tranché, a indiqué Chaouachi. Il a été convenu de reporter la discussion sur cette question à la prochaine réunion des présidents des groupes parlementaires prévue jeudi prochain, a-t-il dit.

Concernant la situation générale du pays, Chaouachi a ajouté que le groupe démocrate et les groupes parlementaires de Nidaa Tounes et d’Al Horra de Machrou Tounes ont demandé l’organisation d’un dialogue avec le gouvernement dans les plus brefs délais.

Notons que l’ARP a publié un communiqué à l’issue de cette réunion dans lequel il est indiqué que les présidents des groupes parlementaires ont souligné la nécessité de rapprocher les vues avant la tenue de la séance plénière consacrée à la poursuite de l’élection des trois candidats à la Cour constitutionnelle prévue le 10 octobre 2018.

Selon le communiqué, les présidents des groupes parlementaires ont également examiné la question du renouvellement du tiers des membres du conseil de l’ISIE et de son président. Ils ont appelé aussi à l’organisation d’une séance plénière pour débattre de la situation générale du pays au courant de la semaine.