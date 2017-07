ARP : changement du programme des plénières

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), réunie en session extraordinaire mardi, a procédé à un changement partiel du programme des plénières de cette semaine et de la semaine prochaine.

Il a été convenu de tenir mercredi d’une assemblée plénière pour poursuivre l’examen du projet de loi organique portant sur l’instance de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, l’adoption d’un projet de motion appelant au rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie avant l’examen d’une proposition portant amendement du règlement intérieur de l’ARP et la poursuite de son examen lundi prochain.

Le parlement a maintenu pour jeudi la séance de dialogue avec le chef du gouvernement sur la lutte contre la corruption et la situation générale dans le pays. Il a également maintenu la séance plénière consacrée vendredi au débat sur le projet de loi portant sur l’éradication de la violence faite aux femmes.