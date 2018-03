Au moins une cinquantaine de morts dans le crash d’un avion au Népal

Un avion de ligne bangladais s’est écrasé ce lundi matin en atterrissant à l’aéroport de Katmandou, au Népal. Selon un porte-parole de l’armée népalaise cité par Reuters, au moins 50 personnes sont mortes dans l’accident.

L’appareil transportait 67 personnes et 4 membres de l’équipage.

On ignore encore les causes de ce crash. L’appareil, un “Bombardier” de la compagnie US-Bangla Airlines, assurait la liaison entre Dacca et Katmandou

L’aéroport international Tribhuvan de Katmandou a été fermé et tous les vols à l’arrivée ont été déroutés vers d’autres destinations.