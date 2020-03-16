Augmentation des prix des cigarettes à partir de ce lundi 16 Mars
Le ministère des Finances a annoncé l'augmentation des prix des cigarettes à partir de ce lundi 16 mars 2020.
Voici les nouveaux prix:
بيان المنتوجات وحدة البيع سعر البيع للمستهلكين بالدينار
كريستال مبسمة ك س علبة ذات 20 سيجارة 1.550
عشرون مارس دولي علبة ذات 20 سيجارة 3.200
عشرون مارس ذهبي علبة ذات 20 سيجارة 3.200
عشرون مارس منتول علبة ذات 20 سيجارة 3.200
عشرون مارس فضي علبة ذات 20 سيجارة 3.200
كريستال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 2.900
كريستال خفيف حواء علبة ذات 20 سيجارة 2.900
كريستال خفيف منتول علبة ذات 20 سيجارة 2.900
سفير علبة ذات 20 سيجارة 3.000
ياسمين تونس علبة ذات 20 سيجارة 3.600
روايال منتول علبة ذات 20 سيجارة 5.600
روايال طويل علبة ذات 20 سيجارة 5.600
قولواز بلوند علبة ذات 20 سيجارة 5.600
قولواز بلوند خفيف علبة ذات 20 سيجارة 5.600
روايال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 5.600
روايال بلو 100 س علبة ذات 20 سيجارة 5.600
دنهيل الدولي علبة ذات 20 سيجارة 6.600
ميريت ميلد علبة ذات 20 سيجارة 6.600
كمال مبسمة علبة ذات 20 سيجارة 6.100
كمال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 6.100
مارلبورو ك س علبة ذات 20 سيجارة 6.600
مونتي كارلو علبة ذات 20 سيجارة 5.100
مونتي كارلو خفيف علبة ذات 20 سيجارة 5.100
روايال ك س كلاسيك علبة ذات 20 سيجارة 5.600
رويال ك س مونتولي علبة ذات 20 سيجارة 5.600
ميريت ريسيسد علبة ذات 20 سيجارة 6.600
ميريت سليمس علبة ذات 20 سيجارة 6.600
مالبورو الذهبي الأصيل علبة ذات 20 سيجارة 6.600
دانهيل مبسم علبة ذات 20 سيجارة 6.600
دانهيل خفيف علبة ذات 20 سيجارة 6.600
مارلبورو توش الذهبي علبة ذات 20 سيجارة 6.600
مونتي كارلو سيلاكت علبة ذات 20 سيجارة 5.100
مونتي كارلو لايت 100س علبة ذات 20 سيجارة 5.100
دنهيل ك س لايت علبة ذات 20 سيجارة 6.600
فيليب موريس 100 س علبة ذات 20 سيجارة 6.100
فوق بلو علبة ذات 20 سيجارة 6.600
فوق ليلاس علبة ذات 20 سيجارة 6.600
اسي مني بلاك علبة ذات 20 سيجارة 6.600
اسي مني شنج علبة ذات 20 سيجارة 6.600
كمال وايت علبة ذات 20 سيجارة 6.100
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