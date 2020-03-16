Le ministère des Finances a annoncé l'augmentation des prix des cigarettes à partir de ce lundi 16 mars 2020.

Voici les nouveaux prix:

بيان المنتوجات وحدة البيع سعر البيع للمستهلكين بالدينار

كريستال مبسمة ك س علبة ذات 20 سيجارة 1.550

عشرون مارس دولي علبة ذات 20 سيجارة 3.200

عشرون مارس ذهبي علبة ذات 20 سيجارة 3.200

عشرون مارس منتول علبة ذات 20 سيجارة 3.200

عشرون مارس فضي علبة ذات 20 سيجارة 3.200

كريستال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 2.900

كريستال خفيف حواء علبة ذات 20 سيجارة 2.900

كريستال خفيف منتول علبة ذات 20 سيجارة 2.900

سفير علبة ذات 20 سيجارة 3.000

ياسمين تونس علبة ذات 20 سيجارة 3.600

روايال منتول علبة ذات 20 سيجارة 5.600

روايال طويل علبة ذات 20 سيجارة 5.600

قولواز بلوند علبة ذات 20 سيجارة 5.600

قولواز بلوند خفيف علبة ذات 20 سيجارة 5.600

روايال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 5.600

روايال بلو 100 س علبة ذات 20 سيجارة 5.600

دنهيل الدولي علبة ذات 20 سيجارة 6.600

ميريت ميلد علبة ذات 20 سيجارة 6.600

كمال مبسمة علبة ذات 20 سيجارة 6.100

كمال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 6.100

مارلبورو ك س علبة ذات 20 سيجارة 6.600

مونتي كارلو علبة ذات 20 سيجارة 5.100

مونتي كارلو خفيف علبة ذات 20 سيجارة 5.100

روايال ك س كلاسيك علبة ذات 20 سيجارة 5.600

رويال ك س مونتولي علبة ذات 20 سيجارة 5.600

ميريت ريسيسد علبة ذات 20 سيجارة 6.600

ميريت سليمس علبة ذات 20 سيجارة 6.600

مالبورو الذهبي الأصيل علبة ذات 20 سيجارة 6.600

دانهيل مبسم علبة ذات 20 سيجارة 6.600

دانهيل خفيف علبة ذات 20 سيجارة 6.600

مارلبورو توش الذهبي علبة ذات 20 سيجارة 6.600

مونتي كارلو سيلاكت علبة ذات 20 سيجارة 5.100

مونتي كارلو لايت 100س علبة ذات 20 سيجارة 5.100

دنهيل ك س لايت علبة ذات 20 سيجارة 6.600

فيليب موريس 100 س علبة ذات 20 سيجارة 6.100

فوق بلو علبة ذات 20 سيجارة 6.600

فوق ليلاس علبة ذات 20 سيجارة 6.600

اسي مني بلاك علبة ذات 20 سيجارة 6.600

اسي مني شنج علبة ذات 20 سيجارة 6.600

كمال وايت علبة ذات 20 سيجارة 6.100