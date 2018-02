Bac : la Tunisie supprime les 25%, la France va introduire 40 %

Alors que la Tunisie a décidé de supprimer, à partir de l’année dernière, le taux de 25% calculé dans la moyenne du baccalauréat, la France se penche sur la réforme du bac avec l’introduction de « partiels organisés chaque semestre en première et terminale et, peut-être, du contrôle continu organisés chaque semestre en première et terminale et, peut-être, du contrôle continu ».

Le ministre français de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a présenté, mercredi 14 février, cette nouvelle réforme. « L'examen consistera, dès 2021, en quatre épreuves écrites – le français, la philo et deux spécialités – et d'un oral qui portera sur un projet entamé en première. Ces épreuves ne compteront que pour 60% de la note, le reste provenant de partiels organisés chaque semestre en première et terminale et, peut-être, du contrôle continu ».

Les filières L, S et ES vont disparaître. Elles seront remplacées par un tronc commun – avec le français, la philosophie, l'histoire-géographie, deux langues vivantes et le sport – et trois « spécialités » en première, ramenées à deux en terminale. « Nous voulons ainsi offrir davantage de choix aux élèves, éviter les hiérarchies artificielles entre les séries » a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse.