Baghdadi Mahmoudi porte plainte contre la Tunisie auprès du Tribunal pénal international

Baghdadi Mahmoudi, le dernier Premier ministre du colonel Moamaar Kadhafi, a décidé de porte plainte contre l’Etat tunisien auprès du tribunal pénal international (TPI). Mahmoudi qui a été livré aux autorités libyennes, en juin 2012, durant la période.

La décision de son extradition a été prise au cours de la présidence de Moncef Marzouki et du gouvernement Hamad Jebali. Cette décision a suscité une grande polémique entre plusieurs parties politiques et civiles nationales et internationales, dont en particulier les organisations des droits de l'Homme qui ont considéré que sa remise aux autorités libyennes, en cette conjoncture délicate que vit le pays, constitue une véritable menace pour sa vie.

Il est à rappeler qu’il a été libéré de sa prison en Libye où il était incarcéré depuis son extradition de Tunisie le 26 mai 2017, après une attaque menée par une Katibat restée fidèle à l’ancien régime, contre la prison où ils étaient détenus.