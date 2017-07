Béji Caid Essebsi reçoit Jean Pierre Raffarin

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu vendredi, au palais de Carthage, l’ancien premier-ministre et président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat français, Jean-Pierre Raffarin, actuellement en visite à Tunis.

Raffarin, notons-le, a participé, aujourd’hui à Tunis, aux travaux du Forum sur le partenariat tuniso-chinois.

Cité dans un communiqué de la présidence, l’ancien premier ministre français, a fait part au président Caïd Essebsi de la considération de la France pour les succès réalisés par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique et de la lutte contre le terrorisme ainsi que pour sa ferme volonté à relancer son économie et promouvoir l’emploi des jeunes.

La rencontre a, également, été l’occasion, selon Raffarin, de passer en revue les larges perspectives qui s’offrent à la coopération bilatérale dans divers domaines, ce qui témoigne, a-t-il dit, de la profondeur des relations d’amitié entre les deux pays.

Il a, par ailleurs, réaffirmé la disposition de la France et de l’Union européenne à mettre en œuvre des nouveaux programmes de coopération à même de consolider la coopération bilatérale et multipartite entre l’Afrique, l’Europe et la Chine.

A noter que les travaux de la 5ème édition du Tunis Forum se sont ouverts vendredi à la Maison de l’Entreprise, sous le thème “Tunisie-Chine : Un Partenariat d’avenir “, en présence d’une forte délégation chinoise composée de présidents de grands groupes économiques chinois, de plusieurs ministres, hommes politiques et députés tunisiens, ainsi que de chefs d’entreprise, experts et universitaires des deux pays.