Brigitte macron à la rencontre de petits danseurs à El Menzah 6

Après être arrivée en milieu d'après-midi à l'aéroport de Tunis-Carthage, elle s'est rendue au Centre culturel et sportif de la jeunesse d'El Menzah pour le premier jour de ce voyage d'Etat. Habillée de couleurs tunisiennes( le rouge et blanc), elle y a assisté à une représentation donnée par de jeunes danseurs, qui lui ont réservé un accueil chaleureux, l'entourant pour la saluer et poser pour une photo souvenir.