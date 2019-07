CAN2019 : le tableau des quarts de finale

Le calendrier des quarts de finale de la CAN-2019 est désormais complet. Au programme, notamment, un Côte d'Ivoire – Algérie plein de promesses et un Tunisie-Madagascar pour la confirmation des Aigles de Carthage.

Les quarts de finale de la CAN 2019, présentent des affiches qui fleurent bon le meilleur du football africain, avec notamment un bouillant Côte d'Ivoire – Algérie, qui confirmera ou non le statut de favoris de Verts jusqu’ici impressionnants. Mais gare aux surprises, face à des Éléphants qui, à défaut de convaincre, ont su faire le dos rond face aux Aigles du Mali et frapper au moment le plus opportun pour rejoindre les quarts.

Du côté des "petits poucets" de la compétition, du lourd à venir également, avec ni plus ni moins que le Sénégal pour des Écureuils béninois qui rêvent de prolonger leur improbable épopée. Mais face aux hommes de Michel Dussuyer se dresse un nouvel ogre… Les Lions de la Téranga sont tout simplement la première nation africaine au classement Fifa.

Madagascar aura également fort à faire, puisque les Barea seront opposés à la Tunisie qui, bien que n'ayant toujours pas vraiment trouvé son rythme dans cette Coupe d'Afrique, a su faire les efforts pour sortir le Ghana aux tirs aux buts.

Enfin, l'Afrique anglophone aura elle aussi droit à son affiche, avec un Nigeria - Afrique du Sud qui sent la poudre. Deux sélections qui ont fait le plein de confiance sur leur dernière sortie. La première a sorti le tenant du titre camerounais et la seconde s'est offert le scalp de l'Égypte pays-hôte et favori du tournoi.

Le programme complet des quarts de finale

Mercredi 10 juillet

Sénégal - Bénin, à 18 h au Caire

Nigeria - Afrique du Sud, à 21 h au Caire

Jeudi 11 juillet

Côte d'Ivoire - Algérie, à 18 h à Suez

Madagascar - Tunisie, à 21 h au Caire

