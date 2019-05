Cessez-le-feu à Gaza

La bande de Gaza et les villes israéliennes voisines ont été le théâtre pendant deux jours de la plus grave flambée de violences depuis la guerre de 2014. Quatre Israéliens et 23 Palestiniens ont été tués ce week-end.

Les Palestiniens ont accepté dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai un cessez-le-feu dans la bande de Gaza après un grave accès de violences de deux jours. Aucune confirmation n’a été obtenue du côté israélien. Mais alors qu’approchait le début du mois sacré du ramadan, les tirs de roquettes palestiniennes et les frappes de représailles israéliennes ont effectivement cessé avant la levée du jour à l’heure du cessez-le-feu indiquée par les responsables. Quatre Israéliens et 23 Palestiniens ont été tués ce week-end.

Après deux jours de tensions, le voisin égyptien a forgé un accord de cessation des hostilités entré en vigueur à 04h30 (01h30 GMT), ont dit sous couvert d’anonymat un responsable du mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza et un autre responsable du Djihad islamique, deuxième force dans le territoire et autre ennemi juré d’Israël.

