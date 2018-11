Concours de recrutement de 129 personnes porteuses de handicap

Le ministère des Affaires Sociales lance le 31 décembre 2018 un concours visant à recruter 129 personnes porteuses de handicap dans la fonction publique : 123 postes concernent les établissements publics et six autres les structures ministérielles.

Ce concours s’inscrit dans le cadre de l’application des articles 29 et 30 de la loi d’orientation n°23 DE 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

Les candidats souhaitant se présenter sont appelés à s’inscrire avant le 30 novembre courant. Les documents et les conditions d’inscription à ce concours seront publiés sur les sites officiels du ministère des Affaires Sociales et de l’Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Indépendant.