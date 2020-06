Coronavirus-Europe : réouverture ciblée des frontières

Après des mois d'isolement à l'intérieur de leurs frontières nationales, les Européens ont en revanche retrouvé lundi la possibilité de voyager chez leurs voisins en raison du recul du coronavirus. Estimant avoir maîtrisé la progression du Covid-19, l'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce ont rétabli la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne. Les gouvernements respectifs estiment avoir maîtrisé la progression de l'épidémie de coronavirus. En France, où le coronavirus a fait près de 30 000 morts, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé que "le gros de l'épidémie est derrière nous". A l'instar d'autres pays européens, notamment l'Italie, la France s'interroge sur la gestion de la crise sanitaire. Une commission d'enquête s'est ouverte mardi devant l'Assemblée nationale et entend "tirer les leçons" de la gestion de l'épidémie. De son côté, la Commission européenne a mis en service depuis lundi un site internet et une application pour guider les Européens qui souhaitent passer leurs vacances dans d'autres pays de l'Union européenne. "Les informations sont fréquemment mises à jour et sont proposées en 24 langues", détaille le site.

Elle a également demandé la réouverture des frontières extérieures de l'UE dès le 1er juillet aux voyageurs des Balkans occidentaux, et appelé les États membres à se mettre d'accord sur une liste de pays tiers pour lesquels les restrictions seraient aussi levées. Attention tout de même avant de réserver vos billets d'avion, le retour à la libre circulation à l'intérieur de l'Europe se fait en ordre dispersé avec des dates différentes jusqu'au mois de juillet, avec des restrictions dans certains pays. La Croatie accueille à nouveaux des citoyens européens depuis jeudi, et la Pologne depuis samedi. L'Espagne ouvrira ses frontières dès le 21 juin avec tous les pays de l'Union européenne, sauf avec le Portugal. L'Italie avait donné le feu vert dès le 3 juin en rouvrant ses frontières à tous les voyageurs. Du côté de la Suisse, les frontières avec la France ont été rouvertes, lundi 15 juin, après trois mois de fermeture. Cette réouverture, plus rapide que prévue, a été décidée par les autorités helvètes en raison de "l'évolution favorable de la situation sanitaire en France et en Europe", explique le gouvernement français dans un communiqué. Enfin, Athènes, dont l'économie dépend du tourisme, accepte les voyageurs de plusieurs régions hors Union européenne comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine.

