Corruption dans le domaine du sport : transmission de 9 dossiers à la justice

L'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté dans la soirée de lundi le budget du ministère de la jeunesse et des sports pour l’année 2018 et qui est estimé à 663,839 Millions de Dinars avec 91 voix pour, 11 voix contre et 2 abstentions.

Les interventions des députés ont porté notamment sur le phénomène de la violence dans les stades, les difficultés des clubs tunisiens, la révision du système de professionnalisme en promulguant la loi sur les structures sportives, l'aménagement des infrastructures sportives dégradées, les problèmes de la jeunesse en l'absence d'une stratégie claire face à l'émigration clandestine, les drogues et la violence ainsi que la désaffection des jeunes pour la vie publique.

Dans sa réponse, la ministre de la jeunesse et des sports, Majdouline Cherni, a mis en exergue les bonnes performances du sport tunisien avec un bilan de 61 médailles dans les compétitions internationales de sports individuels, la qualification du onze national pour le Mondial 2018 et les titres de champions d'Afrique en basket-ball et volley-ball, malgré "les difficultés dues aux accumulations des années passées".

Majdouline Cherni a indiqué que son département a mis en place « une stratégie complémentaire dans le domaine de la jeunesse par le biais des mesures décidées par le congrès national des jeunes et dans le cadre d'une politique nationale associant plusieurs départements ayant établi des programmes et initiatives au profit de milliers de jeunes. Elle a cité à cet égard le programme « Tounes Darna » (La Tunisie notre demeure) dans le domaine du tourisme pour jeunes et autres programmes diversifiés ainsi que la réconciliation de la jeunesse avec les infrastructures par la mise en place d'une nouvelle génération de maisons de jeunes, la formation de cadres spécialisés et la consolidation du partenariat avec les composantes de la société civile et les organisations internationales.

La ministre a rappelé que son département a œuvré à mettre en place des commissions pour le suivi des projets en suspens dans les différentes régions du pays et des mesures annoncées par le chef du gouvernement.

« Le ministère déploie aussi de grands efforts pour lutter contre la corruption avec des audits et le suivi de la direction de l'inspections qui ont abouti à la transmission de 9 dossiers à la justice et aux services de contrôle financier, outre l'enregistrement impératif des contrats des joueurs dans les recettes des finances et l'appel aux présidents des fédérations et des associations à déclarer la liste de leurs biens », a affirmé la ministre.

Majdouline Cherni a relevé d'autre part que « la violence est un phénomène sociale qui n'est pas limité aux espaces sportifs », dont le traitement exige une approche complémentaire et une politique nationale globale.

« Malgré tout le département de tutelle a tenté de réconcilier le public sportif avec les stades en relevant le nombre de supporters des clubs visiteurs et l'élaboration d'un projet de loi pour la lutte contre la violence dans les stades pour le soumettre à un conseil des ministres avant d'être transmis à son tour à l'ARP », a-t-elle fait remarquer.