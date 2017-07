Coupe de la CAF : précieuse victoire du CA au Nigéria

En déplacement au Nigeria, le Club Africain, malgré l’absence de sept titulaires et les problèmes causés par la démission de son président en raison du gel de ses biens et ses avoirs, est rentré avec une belle victoire contre Rivers United, au Nigéria même, ce dimanche à l’occasion de la 5e et avant-dernière journée de la Coupe de la CAF.

Mannoubi Haddad a logiquement ouvert le score d’un superbe coup-franc direct (63e), puis un second but contre son camp des locaux (89e) a mis le CA à l’abri alors que les Nigérians se faisaient plus pressants. Grâce à ce résultat, les Rouge et Blanc rejoignent Kampala City en tête de la poule avec 9 points. Dans une semaine, les deux clubs s’affrontent au stade olympique de Radès Tunis et un nul leur suffira pour se qualifier tout en éliminant Rivers United et le FUS Rabat.

Toutefois le CA doit absolument battre son adversaire pour s’emparer seul de la première place.