Cour constitutionnelle : nouvel échec à l’ARP

La plénière convoquée ce mercredi 21 mars pour élire les trois autres membres de la cour constitutionnelle a abouti à un nouvel échec. Aucun candidat n’a en, effet, été élu parmi les est noms proposés.

175 députés ont répondu présents. 161 voix ont été ont été déclarées contre 7 bulletins nuls et 7 blancs.

Après cet échec, tout sera remis à plat et les candidatures seront de niveau ouvertes ce qui impactera la mise en place de cette institution. Pourtant, les présidents des groupes parlementaires se sont mis d’accord sur quatre candidats : Raoudha Ouersguini, Ayachi Hammami, Sana Ben Achour et Abdelatif Bouazizi. Mais certains groupes ont fait faux bond et n’ont pas respecté leur engagement.