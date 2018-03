Courant populaire : Zouhaier Hamdi succède à lui-même

Les structures centrales du Courant populaire ont été élues, dimanche, à Tunis, lors des travaux du premier congrès du parti, tenu les 24 et 25 mars courant.

Les motions du congrès ont été adoptées, samedi, à savoir la motion politique générale, les motions nationale, internationale, économique et sociale, la motion de lutte contre le terrorisme et la corruption et la motion culturelle.

Lors d’un point de presse, dimanche après-midi, le président du congrès Abdejelil Omrane a annoncé la réélection de Zouhaier Hamdi à la tête du secrétariat général du parti à l’issue de la réunion du nouveau bureau politique du parti.

Il a été, également, convenu d’adopter l’initiative présentée à l’ouverture du congrès appelant à l’élaboration d’un programme national de sauvetage auquel prennent part les partis progressistes et les organisations nationales, a indiqué le président du congrès.

Selon lui, cette initiative est basée sur trois principaux axes, à savoir exiger une négociation directe avec le pouvoir et le forcer à accepter les propositions du programme de sauvetage, créer une dynamique populaire et procéder à une mobilisation civile et pacifique pour exiger l’application de ce programme et participer aux côtés des forces progressistes aux prochaines élections.

Sur le plan international, les congressistes ont réaffirmé leur détermination à tout mettre en œuvre pour préserver l’unité de la Libye et à mettre fin au dépouillement de ses ressources étant donné que la sécurité de la Tunisie dépend de celle de la Libye, lit-on dans la déclaration finale du premier congrès dont une copie est parvenue à l’agence TAP.

Le Courant, enfin, a aussi condamné la poursuite de l’offensive contre le Yémen, réaffirmant sa détermination à soutenir la Syrie pour préserver son unité territoriale.